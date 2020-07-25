|
Ермакова пояснила, почему клиентам Белгазпромбанка не сообщили о досмотре ячеек и изъятии ценностей
Источник материала: Tut.by
Глава временной администрации Белгазпромбана Надежда Ермакова пояснила, почему представители банка не сообщили своим клиентам о том, что их депозитарные ячейки досматривались силовиками и изымались ценности. Ее пояснения содержатся в ответе на обращение одного из клиентов банка (ответ имеется в распоряжении редакции). Напомним, клиентам Белгазпромбанка, у которых изъяли при обыске в банке содержимое депозитарных ячеек,
Надежда Ермакова отмечает, что доступ к депозитарным ячейкам банк предоставляет только клиент или его представителю. "Третьим лицам доступ к депозитарным ячейкам предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, при этом о таких фактах банк не обязан уведомлять клиентов", - говорится в ответе Надежды Ермаковой.
При этом клиенту советуют, если он считает, что его права нарушены, "обратиться в компетентные органы с соответствующим заявлением".
Напомним, пострадавшие ранее обращались с заявлениями в банк, милицию, КГК, КГБ, Генпрокуратуру и Администрацию президента. Среди тех, у кого вскрыли депозитарную ячейку и изъяли ее содержимое, оказалась в том числе гражданка Украины. Иностранка, которая заявила о пропаже более 170 тысяч долларов, 20 июля снова обратилась к Александру Лукашенко (на предыдущее свое обращение, отправленное через сайт президента, она не получила ответ), а также в КГБ. Из-за исчезновения денег она вынуждена задержаться в нашей стране. 21 июля пострадавших клиентов банка, ценности которых изъяли, вызывали в КГБ. С них, как и с адвокатов, взяли подписки о неразглашении информации.
Уточним, что содержимое ячейки клиента, который подучил ответ от Надежды Ермаковой, не изымалось. При этом, по его словам, ячейка была досмотрена. "Ячейки вскрывались, потому что я всегда перед закрытием ячейки делаю фото, и после все лежало не так, как я оставлял, т.е содержимое доставалось (имеется ввиду, что содержимое ячейки было в другой последовательности после того, как клиент смог осмотреть ее после обысков в головном офисе банка. - Прим. ред.)", - рассказал клиент банка. С этого клиента не брали подписку о неразглашении.
Клиенты банка — про ценности, которые показывают в сюжетах госТВ
Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывают, что
ГосТВ в сюжетах про «дело Белгазпромбанка» регулярно
«По версии следствия, инструменты Белгазпромбанка активно использовались для отмывания незаконных доходов самого Бабарико, его подчиненных и партнеров (Виктор Бабарико позднее
В этот момент демонстрируют оперативную съемку. В кадре видны деньги и ценные вещи, а также памятные монеты Нацбанка Беларуси, золотые слитки. В углу на скриншоте можно заметить монеты и небольшие коробки, которые ранее уже
К слову, эти кадры, на которые попали монеты,
Сколько человек написали заявления о вскрытии ячеек и пропаже ценностей
Ранее глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов. «Все заявления обратившихся граждан направлены Комитету госконтроля для рассмотрения, гражданам даны письменные ответы», — уточняла Надежда Ермакова. Клиенты отмечали, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении ценностей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Ермакова отмечает, что доступ к депозитарным ячейкам банк предоставляет только клиент или его представителю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)