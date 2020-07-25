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Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты
25.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первые фотографии в момент начала пикета за Светлану Тихановскую в парке Бреста.
Вторая порция кадров:
Материал будет обновляться по мере поступления фотографий от ВаськиПилота.
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Первые фотографии в момент начала пикета за Светлану Тихановскую в парке Бреста. Вторая порция кадров:
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