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Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

25.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первые фотографии в момент начала пикета за Светлану Тихановскую в парке Бреста.

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Вторая порция кадров:

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Смотрите на пикет в парке за Светлану Тихановскую с высоты

Материал будет обновляться по мере поступления фотографий от ВаськиПилота.

 
Теги: Брест
 
 
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  Первые фотографии в момент начала пикета за Светлану Тихановскую в парке Бреста. Вторая порция кадров:
 
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