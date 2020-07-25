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Лебедько проверили на детекторе: так продавал ли он Бабарико Объединенную гражданскую партию?

25.07.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущий программы «Честно говоря» Станислав Ивашкевич проверил на детекторе опытного белорусского политика Анатолия Лебедько.

 «Кандидаты надежды» собирали многотысячные очереди желающих поставить за них подпись. Теперь, после объединения штабов, волна одобрения не утихает. Однако традиционные партии и движения не спешат открыто поддерживать представителей нового потока перемен. 

Анатолий Лебедько

Внезапное появление новых лиц в белорусской политике в нынешней избирательной кампании вызвало много вопросов к их прошлому. Анатолий Лебедько знает Валерия Цепкало с 1990-х годов. Верит ли политик в существование связей одного из» кандидатов надежды « с Москвой?

«Валерий Цепкало в штабе Александра Лукашенко отвечал за международную деятельность. И не только на Востоке, но и на Западе. И он реально организовывал известную поездку Александра Лукашенко в Москву, во время которой тот выступал в Государственной Думе. Однако сейчас он не является проводником московских интересов, – уточняет Лебедько. – Если мы говорим о Москве, то мы думаем о Кремле, о Путине. Нет, я думаю, что таких коммуникаций, связей не существует».

Ходят слухи, что Анатолий Лебедько предлагал Виктору Бабарико приобрести Объединенную гражданскую партию. Программа «Честно говоря» дает политику возможность подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Это озвучивалось сайтами КГБ. Давайте называть вещи своими именами, – возмущается Анатолий Лебедько. И добавляет: – Я подтверждаю факт, что в партии было принято принципиальное решение поддержать альтернативных кандидатов. Я считаю, что политически оно правильное.»

Верификатора Сергея Маликова такой ответ не убедил, он заметил маркеры лжи.
 
 
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Ведущий программы «Честно говоря» Станислав Ивашкевич проверил на детекторе опытного белорусского политика Анатолия Лебедько.
 
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