В Германии самолет врезался в дом. Есть жертвы

lenta.ru Инцидент произошел в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в субботу. Отмечается, что самолет повредил крышу дома, после чего в здании возник пожар, в настоящее время он локализован, пишет





фото: Евгений Биятов, РИА новости





По информация издания, в результате аивакатастрофы погибли как минимум три человека, один ребенок пострадал. При этом эти данные не окончательные, поскольку спасатели продолжают разбор обрушившихся перекрытий здания, под которыми могут находиться люди. Известно, что в доме проживала одна или две семьи.





Причины произошедшего выясняются.



