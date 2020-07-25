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В Германии самолет врезался в дом. Есть жертвы

25.07.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в субботу. Отмечается, что самолет повредил крышу дома, после чего в здании возник пожар, в настоящее время он локализован, пишет lenta.ru

фото: Евгений Биятов, РИА новости

По информация издания, в результате аивакатастрофы погибли как минимум три человека, один ребенок пострадал. При этом эти данные не окончательные, поскольку спасатели продолжают разбор обрушившихся перекрытий здания, под которыми могут находиться люди. Известно, что в доме проживала одна или две семьи.

Причины произошедшего выясняются.
 
 
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В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на местную полицию.
 
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