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В Германии небольшой самолет упал на жилой дом
Источник материала: ОНТ
Небольшой легкомоторный самолет врезался в дом в городе Везель в Германии, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на сообщение местной полиции.
Трагедия произошла в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Погибли не менее трех человек, есть пострадавшие, среди которых - ребенок.
Известно, что самолет упал на крышу пятиквартирного дома, после этого разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание.
Сообщается о двух погибших, которые были в самолете, также не удалось спасти человека, в момент аварии находившегося в доме. Верхний этаж здания полностью разрушен.
По данным СМИ, в доме проживает одна или две семьи.
На месте происшествия работают работники полиции, выясняются причины падения самолета.
Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо
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Небольшой легкомоторный самолет врезался в дом в городе Везель в Германии, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на сообщение местной...
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