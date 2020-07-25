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В Германии небольшой самолет упал на жилой дом

25.07.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии небольшой самолет упал на жилой дом

Небольшой легкомоторный самолет врезался в дом в городе Везель в Германии, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на сообщение местной полиции.

Трагедия произошла в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Погибли не менее трех человек, есть пострадавшие, среди которых - ребенок.

Известно, что самолет упал на крышу пятиквартирного дома, после этого разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание.

Сообщается о двух погибших, которые были в самолете, также не удалось спасти человека, в  момент аварии находившегося в доме. Верхний этаж здания полностью разрушен.

По данным СМИ, в доме проживает одна или две семьи.

На месте происшествия работают работники полиции, выясняются причины падения самолета.



Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

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Небольшой легкомоторный самолет врезался в дом в городе Везель в Германии, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на сообщение местной...
 
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