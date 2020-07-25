ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь запросила помощь по "делу Белгазпромбанка" у РФ, США, Великобритании и Латвии

25.07.2020 19:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь направила запросы о правовой помощи по "делу Белгазпромбанка" в РФ, США, Великобританию, Латвию и другие страны, заявили в Генеральной прокуратуре страны.

"С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь направила запросы о правовой помощи по "делу Белгазпромбанка" в РФ, США, Великобританию, Латвию и другие страны, заявили в Генеральной прокуратуре страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии небольшой самолет упал на жилой дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика