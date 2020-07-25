Досрочно объявлен победитель Кубка Франции по футболу

Источник материала: ОНТ

«ПСЖ» выиграл футбольный Кубок Франции. В очень непростом матче парижане обыграли «Сент-Этьен».

Французская федерация футбола первой решила не доигрывать свой чемпионат и досрочно назвала победителем «ПСЖ». А вот финал Кубка провели, причем со зрителями на стадионе в Сен-Дени. Парижане быстро открыли счет, благодаря голу Неймара. Затем у «Сент-Этьена» за прямую красную карточку был удалён Люк Перрин. Матч так и завершился — 1:0 в пользу «ПСЖ». Парижане заплатили за скромную победу высокую цену. Тяжёлую травму получил лидер команды Кильян Мбапе.

Напомним, в этом сезоне чемпионам Франции ещё выступать в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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