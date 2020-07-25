ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Досрочно объявлен победитель Кубка Франции по футболу

25.07.2020 19:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Досрочно объявлен победитель Кубка Франции по футболу

«ПСЖ» выиграл футбольный Кубок Франции. В очень непростом матче парижане обыграли «Сент-Этьен».

Французская федерация футбола первой решила не доигрывать свой чемпионат и досрочно назвала победителем «ПСЖ». А вот финал Кубка провели, причем со зрителями на стадионе в Сен-Дени. Парижане быстро открыли счет, благодаря голу Неймара. Затем у «Сент-Этьена» за прямую красную карточку был удалён Люк Перрин. Матч так и завершился — 1:0 в пользу «ПСЖ». Парижане заплатили за скромную победу высокую цену. Тяжёлую травму получил лидер команды Кильян Мбапе.

Напомним, в этом сезоне чемпионам Франции ещё выступать в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ПСЖ» выиграл футбольный Кубок Франции. В очень непростом матче парижане обыграли «Сент-Этьен». Французская федерация футбола первой решила не доигрывать свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии небольшой самолет упал на жилой дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика