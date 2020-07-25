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Как под гипнозом: кот хотел напроказничать, но послушал хозяйку и передумал (ВИДЕО)

25.07.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как под гипнозом: кот хотел напроказничать, но послушал хозяйку и передумал (ВИДЕО)

Необычное видео выложила хозяйка кота из Москвы. Оно появилось в открытом доступе на YouTube.

Хозяйка пояснила, что ее вредный питомец  часто сбрасывает с сушилки одежду. Девушке это надоело, однако многократные попытки отучить животное от этой привычки успехом не увенчались.

Апогей отношений настал, когда девушка, отдыхавшая дома, заметила, как питомец подходит к сушилке и хватается лапами за белье.

Хозяйка решила отреагировать спокойно и стала уговаривать кота не вредничать, попутно не забыв включить камеру. Как ни странно, но уговоры возымели свой эффект. За несколько суток короткое, но смешное видео набрало 1,5 тысячи просмотров и множество восторженных отзывов.


Фото: скриншот из видео

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Необычное видео выложила хозяйка кота из Москвы. Оно появилось в открытом доступе на YouTube. Хозяйка пояснила, что ее вредный питомец  часто сбрасывает с сушилки...
 
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