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Как под гипнозом: кот хотел напроказничать, но послушал хозяйку и передумал (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Необычное видео выложила хозяйка кота из Москвы. Оно появилось в открытом доступе на YouTube.
Хозяйка пояснила, что ее вредный питомец часто сбрасывает с сушилки одежду. Девушке это надоело, однако многократные попытки отучить животное от этой привычки успехом не увенчались.
Апогей отношений настал, когда девушка, отдыхавшая дома, заметила, как питомец подходит к сушилке и хватается лапами за белье.
Хозяйка решила отреагировать спокойно и стала уговаривать кота не вредничать, попутно не забыв включить камеру. Как ни странно, но уговоры возымели свой эффект. За несколько суток короткое, но смешное видео набрало 1,5 тысячи просмотров и множество восторженных отзывов.
Фото: скриншот из видео
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Необычное видео выложила хозяйка кота из Москвы. Оно появилось в открытом доступе на YouTube. Хозяйка пояснила, что ее вредный питомец часто сбрасывает с сушилки...
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