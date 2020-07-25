ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Андрей Муковозчик: «Белый – символ капитуляции. Это не про нас»

25.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик: «Белый – символ капитуляции. Это не про нас»

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Нас не раз пытались задушить. Теперь вот – белой лентой.

Людей уже помечали, история помнит, было такое. Вырезали красные звезды на груди и во вспоротые животы засыпали жито. Отмечали желтыми звездами – потом тысячами убивали. В Новогрудке, Тростенце, Минском гетто… На нас вешали таблички «Partizan» и вешали нас вместе с ними. Рисовали метки на домах и сжигали дома вместе с семьями. Со стариками, с малыми детьми. Раздавали значки одурманенным на майдане – и снайперы-провокаторы знали, в кого целиться. Сейчас хотят пометить белыми лентами. Зачем?

Назовите одну страну, где после цветной революции народам стало лучше жить. Не сможете. Но в каждой из них сначала людей помечали, а потом лилась кровь. Красное на белом – такой они хотят видеть картинку в интернете?

Андрей Муковозчик: «Белый – символ капитуляции. Это не про нас»

Нашу страну уничтожали оккупациями. Насаждением чужих культур и обычаев. Угоном жителей в рабство. Отъемом земель и всего нажитого – и превращением нас в скот, в быдло, в холопов.

А мы выживали. Выдерживали. Выстаивали.

Белыми лентами они снова хотят нас задушить. Как минимум спеленать, свалить, сделать покорными. Чтобы без помех забрать то, что они никогда нашим и не считали, – землю, хозяйство, достаток, спокойствие.

Белые ленты уже носили в Москве во время «болотных протестов». Тогда и там целью тоже было свержение законной власти, а «заграница нам поможет». Белые ленты нашивали на себя и фанатики, готовясь к Варфоломеевской ночи. Что же в таком случае уготовано нам?

Андрей Муковозчик: «Белый – символ капитуляции. Это не про нас»

 На белоцепкальную ленту так быстро и просто дописать «Hilfspolizei». Или «штутгартфюрер». Сдвинь ее повыше, на плечо, и логика событий сама приведет к лагерям и гетто. К черте оседлости и цензу для «кухаркиных детей». К бесправию на бывшей собственной земле. К исчезновению нашей Беларуси, вчера лишь по меркам истории ставшей суверенной.

Мы не хотим. Белый цвет, говорят, цвет траура. Цвет савана. А еще это символ сдачи в плен. Неважно в чей и в какой, в цивилизационный или экономический, в сытый для немногих, а для всех – убийственный. Белый – символ капитуляции. Это не про нас.

Белорусы выберут другой символ. Уж простите, накипело.

Андрей Муковозчик: «Белый – символ капитуляции. Это не про нас»

А пока читайте далееМнение Григория Азарёнка: «Андрей Муковозчик. Шакалы травят льва»

Цветная революция – она уже готовится здесь, против всех нас    

Как же правы были классики: история повторяется дважды  

Интернетная ложь на нынешних выборах спадает слоями, как шелуха  

Люди в материале: Андрей Муковозчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» субботний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроника цветной революции. Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика