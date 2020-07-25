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Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

25.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Крыжовник – кладезь витаминов и ценных микроэлементов. Кроме того, эту ягоду полезно есть при депрессии, ведь она содержит гормон радости – серотонин. Рецепт пирога с крыжовником дали в программе «Плюс-минус». 

Вадим Парханович, шеф-повар:
Крыжовник – это очень полезная ягода. Сегодня мы приготовим пирог из крыжовника. Для этого нам понадобятся: мука, сливочное масло, яйца, грецкие орехи, разрыхлитель, ванилин, крахмал и крыжовник. В муку мы добавляем сахар, разрыхлитель и ванилин. Далее добавляем желтки и растопленное сливочное масло. И замешиваем тесто.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

Добавляем грецкий орех. Продолжаем вымешивать тесто. Тесто выкладываем в форму и ставим запекать на 170 градусов на 25 минут. Пока наша песочная основа для пирога запекается, мы взбиваем белки с крахмалом и сахаром.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

Наша основа для пирога испеклась.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

Заливаем белками. И ставим запекать на 170 градусов на 25 минут.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

Украшаем белками, ягодным соусом, лаймом.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

Приятного аппетита!

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
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Крыжовник – кладезь витаминов и ценных микроэлементов. Кроме того, эту ягоду полезно есть при депрессии, ведь она содержит гормон радости – серотонин. Рецепт...
 
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