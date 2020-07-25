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Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт
Источник материала: СТВ
Крыжовник – кладезь витаминов и ценных микроэлементов. Кроме того, эту ягоду полезно есть при депрессии, ведь она содержит гормон радости – серотонин. Рецепт пирога с крыжовником дали в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Добавляем грецкий орех. Продолжаем вымешивать тесто. Тесто выкладываем в форму и ставим запекать на 170 градусов на 25 минут. Пока наша песочная основа для пирога запекается, мы взбиваем белки с крахмалом и сахаром.
Наша основа для пирога испеклась.
Заливаем белками. И ставим запекать на 170 градусов на 25 минут.
Украшаем белками, ягодным соусом, лаймом.
Приятного аппетита!
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Крыжовник – кладезь витаминов и ценных микроэлементов. Кроме того, эту ягоду полезно есть при депрессии, ведь она содержит гормон радости – серотонин. Рецепт...
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