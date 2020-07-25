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Хроника цветной революции. Анонс программы «Неделя»

25.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за уходящие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя».

Хроника цветной революции. Анонс программы «Неделя»

Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за уходящие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа...
 
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