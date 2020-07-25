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Хроника цветной революции. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за уходящие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя».
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Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за уходящие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа...
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