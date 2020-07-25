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Если будет туман, ждём много грибов. Народные приметы на конец июля

25.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

27 июля – день Акилы. Предки считали, с этого момента лето идет к завершению. Если в водоёмах плавали чайки – ближайшее дни будут ясными. 

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

29 июля – Афиногенов день. Начиная с этого момента, становится прохладнее. Густой туман предвещает грибной год.

Если будет туман, ждём много грибов. Народные приметы на конец июля

Если солнечно, то осень будет тёплой.

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27 июля – день Акилы. Предки считали, с этого момента лето идет к завершению. Если в водоёмах плавали чайки – ближайшее дни будут ясными.  Лето возвращается....
 
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