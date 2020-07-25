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Если будет туман, ждём много грибов. Народные приметы на конец июля
Источник материала: СТВ
27 июля – день Акилы. Предки считали, с этого момента лето идет к завершению. Если в водоёмах плавали чайки – ближайшее дни будут ясными.
29 июля – Афиногенов день. Начиная с этого момента, становится прохладнее. Густой туман предвещает грибной год.
Если солнечно, то осень будет тёплой.
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27 июля – день Акилы. Предки считали, с этого момента лето идет к завершению. Если в водоёмах плавали чайки – ближайшее дни будут ясными. Лето возвращается....
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