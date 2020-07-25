В День пожарной службы в Беларуси выступил почетный караул и прошел парад плавсредств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День пожарной службы. В центре Минска выступила рота почетного караула, а на реке Свислочь прошел парад плавательных средств, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

В самом центре Минска в парке Горького – выступление роты почетного караула. Свое мастерство показывают курсанты Университета гражданской защиты МЧС. Они будущие пожарные-спасатели. Парадная форма, белые перчатки, карабин под углом в 45 градусов. Выступают лучшие из лучших, отличники службы. Самые сложные элементы взвод готовил полтора месяца.

«Эту профессию я выбрал давно, в 12 лет, поступив в лицей МЧС. В основном все боятся, что это очень страшно. Кто-то больше заботится о семье. Я этому учусь, у меня это получается, я хочу спасать людей», – сказал член внештатного взвода почетного караула университета гражданской защиты МЧС Беларуси Николай Андрушкевич.

Не просто парад, а настоящее шоу разворачивается на реке Свислочь. Мимо зрителей проносятся катера и гидроциклы. Спасатели демонстрируют свои профессиональные навыки. И не только. Помогает сама стихия. Водолаза на флайборде держит в воздухе поток воды.

«Работники МЧС работают не только на пожарах, но и оказывают помощь в любых других ситуациях: ДТП, помощь населению, помощь на воде, различные завалы и другие сложные чрезвычайные ситуации», – отметила официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

На празднике сотрудники МЧС со своими четвероногими напарниками. Лабрадоры Кира и Габи – спасатели со стажем, служат уже больше пяти лет. Но сегодня послушно позируют для фото.

«Она очень умная. Эта собака занимается поиском людей, она ищет их в завалах или под снегом. Когда что-то обвалилось, ей надо найти человека», – сказала девочка София Загорбенская.

Вдоль набережной выставка аварийно-спасательной техники. Можно не только сделать селфи на фоне, но и залезть в каждую машину. Почувствовать себя спасателем сегодня может любой желающий.

На празднике не очень многолюдно по сравнению с предыдущими годами. Пандемия все-таки внесла коррективы. Раньше День пожарной службы проходил на множестве городских площадок. Сегодня он сосредоточился в Парке Горького.