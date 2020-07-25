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В День пожарной службы в Беларуси выступил почетный караул и прошел парад плавсредств
25.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День пожарной службы. В центре Минска выступила рота почетного караула, а на реке Свислочь прошел парад плавательных средств, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
В самом центре Минска в парке Горького – выступление роты почетного караула. Свое мастерство показывают курсанты Университета гражданской защиты МЧС. Они будущие пожарные-спасатели. Парадная форма, белые перчатки, карабин под углом в 45 градусов. Выступают лучшие из лучших, отличники службы. Самые сложные элементы взвод готовил полтора месяца.
Не просто парад, а настоящее шоу разворачивается на реке Свислочь. Мимо зрителей проносятся катера и гидроциклы. Спасатели демонстрируют свои профессиональные навыки. И не только. Помогает сама стихия. Водолаза на флайборде держит в воздухе поток воды.
На празднике сотрудники МЧС со своими четвероногими напарниками. Лабрадоры Кира и Габи – спасатели со стажем, служат уже больше пяти лет. Но сегодня послушно позируют для фото.
«Она очень умная. Эта собака занимается поиском людей, она ищет их в завалах или под снегом. Когда что-то обвалилось, ей надо найти человека», – сказала девочка София Загорбенская.
Вдоль набережной выставка аварийно-спасательной техники. Можно не только сделать селфи на фоне, но и залезть в каждую машину. Почувствовать себя спасателем сегодня может любой желающий.
На празднике не очень многолюдно по сравнению с предыдущими годами. Пандемия все-таки внесла коррективы. Раньше День пожарной службы проходил на множестве городских площадок. Сегодня он сосредоточился в Парке Горького.
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На празднике не очень многолюдно по сравнению с предыдущими годами. Пандемия все-таки внесла коррективы. Раньше День пожарной службы проходил на множестве...
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