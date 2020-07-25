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Погодные качели: сначала до +31 тепла, потом похолодание и грозы. Погода на неделю с 27 июля по 2 августа. Подробный прогноз

25.07.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погодные качели: сначала до +31 тепла, потом похолодание и грозы. Погода на неделю с 27 июля по 2 августа. Подробный прогноз

Хорошие новости от синоптиков! Последние дни июля будут теплыми и комфортными: температура начнет расти, постепенно приближаясь к норме. Правда, прошумят грозовые ливни.  

В понедельник, 27 июля, кратковременные дожди с грозами ожидаются в основном по северо-западу Беларуси. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах – порывистый. Местами в утренние и ночные часы сгустятся непродолжительные туманы. В ночные часы температура воздуха будет +12℃…+18℃. Днем +25℃…+31℃, по северо-западу немного прохладнее ‑ +19℃ – +24℃. 

28 и 29 июля кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут на большей части территории страны. Ветер юго-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах – усиление до порывистого. На столбиках термометров в ночные часы увидим +13℃…+19℃. Днем воздух прогреется до +18℃…+25℃, по юго-востоку - до +28℃. 

Начиная с четверга, погодой будет управлять циклон с центром над Скандинавией. Ожидается облачная, прохладная и дождливая погода, в дневные часы с грозами. Ветер северо-западный умеренный. Под утро сгустятся слабые туманы. Ночью и утром +8℃…+15℃. Не будет жары и днем. Днем на столбиках термометров будет +18℃…+24℃. 


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Хорошие новости от синоптиков! Последние дни июля будут теплыми и комфортными: температура начнет расти, постепенно приближаясь к норме. Правда, прошумят грозовые...
 
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