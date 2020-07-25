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Погода в областных центрах Беларуси с 27 июля по 2 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

25.07.2020 20:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 27 июля по 2 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

Удивил, так удивил! Вместо изнуряющей жары вторая половина июля отметилась прохладой и дождями. Виновником стал циклон, раскрутившийся над северо-западом страны, который стал закачивать сырой и прохладный воздух из Скандинавии. Средняя температура была значительно ниже нормы. А ночь 23 июля и вовсе выдалась самой холодной в нынешнем июле. 

Но сразу же после завершения рабочей недели в страну устремились воздушные массы с Балканского полуострова: температура начала расти, постепенно приближаясь к норме. Таким образом, последние дни июля будут более теплыми и комфортными. Правда, прошумят короткие грозовые ливни.

В понедельник, 27 июля, кратковременные дожди с грозами ожидаются в основном по северо-западу Беларуси. В ночные часы температура воздуха будет +12℃…+18℃. Днем +25℃…+31℃, по северо-западу немного прохладнее ‑ +19℃ – +24℃. 28 и 29 июля кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут на большей части территории страны. На столбиках термометров в ночные часы увидим +13℃…+19℃. Днем воздух прогреется до +18℃…+25℃, по юго-востоку - до +28℃. 

Начиная с четверга, погодой будет управлять циклон с центром над Скандинавией. Ожидается облачная, прохладная и дождливая погода, в дневные часы с грозами. Ночью и утром +8℃…+15℃. Не будет жары и днем. Днем на столбиках термометров будет +18℃…+24℃.


 Подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!

 

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Удивил, так удивил! Вместо изнуряющей жары вторая половина июля отметилась прохладой и дождями. Виновником стал циклон, раскрутившийся над северо-западом страны,...
 
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