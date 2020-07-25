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Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

25.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На две недели позже обычного в лес в 2020 году отправились любители черники. Причина – затяжная холодная весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Но это не помешало урожаю быть щедрым. Ягоды много, сейчас главное ее заготовить. Большая часть традиционно уйдет на экспорт, поэтому для многих белорусов это возможность не только поддержать здоровье, но и заработать.

Кристина Протосовицкая отправилась черничными тропами.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Конечно, лучше, когда она крупная – прямо в ручки катится.

Дамским составом за черникой вот уже третий раз в этом сезоне отправляется Светлана Шумская. Себя эта компания не нагружает, собирают небольшими порциями, чтобы было в радость. Ира, Вероника и Оля тренируют выдержку и терпение. Последние семь лет появляются семьей уже на ставшей своей полянке. С первого урожая – первые вареники по бабушкиному рецепту.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Светлана Шумская, жительница деревни Пелище:
Этот год достаточно хороший. Было и солнышко, и дожди, поэтому урожай, я думаю, кто хочет, тот может собрать. Черники много и в принципе большая черника.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Из года в год вместе со Светланой на ягодник приезжает соседка. В свои 80 Валентина Петренко сама просится в лес. Ароматные веточки – в чай.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Валентина Петренко, жительница деревни Пелище:
Едим, варим и компоты закрываем. Бабушкины рецепты, как бабушки были и мамы.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сезон охоты на черное сладкое золото в этом году начался на полторы-две недели позже обычного. Найти ягодник в лесу несложно – витамины буквально под ногами. Сбор продлится вплоть до августа.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Выгодно продать дары леса хотят все. Чтобы найти стоящий ягодник, нужна удача, говорит Татьяна Пстыга. Только с колен рассмотришь «клад».

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Татьяна Пстыга, жительница Пружан:
Сама в лесу почти родилась, в Беловежской пуще. С мамой еще ездила в детстве. Сейчас только начала созревать: вот видите, отваливается от кустика – хорошо снимается. Хорошенькая ягода.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Белорусы собирают для семьи и на продажу. Цена каждый год варьируется. За первую неделю только в Пружанском районе заготовили у населения уже больше половины нужных объемов.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Наталья Бойко, заведующая магазином деревни Рудники:
Чернику сдают, сдают с удовольствием. Цена у нас сегодня 3,60 – хорошая цена. В день я заготавливаю на мое количество людей – 140 человек – 110 килограммов. Это хорошо.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Наталья Бойко уже пять лет работает в магазине в Рудниках. Каждого из почти двух сотен жителей знает лично. Марина сдает за себя и за внуков. Парни копят на телефоны. Говорит, такая сезонная подработка – финансовое подспорье.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Марина Щекатина, жительница деревни Рудники:
Уже и дети сами ездят утречком, пока бабушка на работе. Пока приеду, они уже по 6-7 литров наберут, пойду дальше с ними собирать. Молодцы. Ягоды много в этом году. Не лениться только, и брать можно.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Чернику принимают спелую. После сбора время идет на часы. Чтобы ягода сохранила товарный вид, ее шоково замораживают. Температура как в суровую зиму – минус 25ºС.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Иван Борисевич, товаровед по заготовкам Пружанского райпо
Готовность ее заморозки от того что руки уже не красятся, мы ее трогаем. Ее уже можно фасовать в мешки для дальнейшего хранения и отгрузки на экспорт.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Россия, Польша, Литва и Латвия. В свое время белорусскую чернику отгружали для фармацевтических компаний даже Швейцарии. Цену диктует сбыт и объем предложения. Дефицита ягоды в этом году нет.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

Иван Борисевич:
У нас запланировано заготовить 25 тонн черник, и весь объем заморозить и отгрузить на экспорт. В какую страну – еще сегодня не решено, еще только рынок, скажем так, устаканивается по цене. Будем смотреть, где лучше предложение.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

В лидерах по закупке черники от населения Ивацевичское, Пинское, Ганцевичское райпо. В 2019 году, который по урожаю уступал этому, потребкооперация Брестчины заготовила 460 тонн ягоды. Планы на этот – никак не меньше.

Люди в материале: Светлана Шумская, Валентина Петренко, Кристина Протосовицкая, Татьяна Пстыга, Наталья Бойко, Марина Щекатина, Иван Борисевич

 
 
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Новости Беларуси. На две недели позже обычного в лес в 2020 году отправились любители черники. Причина – затяжная холодная весна, сообщили в программе Новости «24...
 
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