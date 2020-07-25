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Скандал: Станислав Садальский раскритиковал памятник Высоцкому

25.07.2020 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый памятник Владимиру Высоцкому установлен к 40-ой годовщине его смерти.

Российский актер Станислав Садальский подверг резкой критике обновленный памятник поэту и музыканту Владимиру Высоцкому на его могиле. Как передает Replyua.net, на своей странице в instagram Садальский написал, что сын поэта Никита Высоцкий установил памятник отцу, отрезав от него голову и убрав тридцать сантиметров.



Сын музыканта отреагировал на эту критику и подчеркнул, что его полностью устраивает памятник, и, помимо Садальского, еще много найдется тех, кому не понравится, но ему на это плевать. Однако актер на этом не успокоился и позднее опубликовал еще один пост. «Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение головы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Хорошо, что гитару не отобрал и шприц в руку не вложил», - пишет актер. По его словам, теперь молодое поколение будет знать Высоцкого не как гениального поэта, а как алкоголика и наркомана. Также в конце своей публикации Садальский подчеркнул, что негоже плевать в народ.



Однако сын Высоцкого продолжает настаивать на том, что его полностью устраивает новый монумент, и именно таким он задумывался после смерти поэта, но тогда существовали некоторые ограничения, и идею удалось воплотить только сейчас. Напомним, что новый памятник поэту был установлен к 40-ой годовщине его смерти.
 
 
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Новый памятник Владимиру Высоцкому установлен к 40-ой годовщине его смерти.
 
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