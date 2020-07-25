Матери-героини, бизнес-леди, труженицы села: в Беларуси наградили «Женщин года»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почетное звание «Женщина года» присвоили 38 лауреатам конкурса в Беларуси. Их выбирали в нескольких номинациях: духовность и культура, материнская слава, успешный руководитель, хозяйка села. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко о лауреатах.

В этом наряде Валентина Павловна встретит свой 96-ой день рождения. Женщина следит за модой: шляп целая коллекция, на губах – только красная помада. Говорит, в юности всего этого не было. Едва окончила школу, как началась война. До Восточной Пруссии дошла в должности командира зенитного орудия. Сейчас истории об этом она рассказывает молодежи.

«Я часто бываю в школах, в воинских частях, в студенческих аудиториях. И мне кажется, что я им отдаю свою мудрость, а они мне – энергию. Я хочу пожелать всем женщинам нашей республики, да и всего мира: пусть пахнут они не порохом, как мы пахли, а духами, духмяным хлебом», – сказала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Чудаева.

Каждый раз Ольга накрывает на стол минимум полчаса. Она мама восьмерых детей. А недавно стала еще и бабушкой. На вопрос «каково это?» скромно отвечает: ничего особенного.

«Восемь, да. Понимаете, привыкаешь. Это как один, или как трое у тебя. Некоторые думают, что четверо – это очень много. Я считаю, что даже восемь не много. Ты их всех любишь одинаково. И каждого индивидуально. Героиней себя не считаю», – говорит многодетная мать Ольга Бычковская.

Надежда Манкевич 25 лет работает кардиологом. Награду завоевала в новой номинации конкурса «лидер Белорусского союза женщин». В этой организации она состоит уже более десяти лет. И это не просто клуб по интересам, а возможность сделать что-то полезное вне работы, говорит победительница.

«Это интересные акции. Это и «Собери портфель детям», и «Наши дети». И помощь деткам-инвалидам, и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны», – отмечает заведующая отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Надежда Манкевич.

Они объединились в союз, чтобы заявить: женщина может если не все, то многое. И сегодня, словно кинозвезды, раздают интервью, получают статуэтки. Но перед этим была проделана огромная работа.

«Почти 50 процентов заняты в экономике у нас. Более 30 процентов в составе законодательной власти. И мы всегда способствуем тому, чтобы роль женщины в обществе возрастала», – заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

И эта роль становится все более весомой. На сцену поднимаются женщины-руководители, работницы культуры, труженицы села. Награждают мужчины. И шутят: ваш праздник не только восьмого марта. Ведь даже там, где женщины не руководят, они подсказывают.

«Здесь вырабатываются идеи и подходы для того, чтобы мы получали соответствующие сигналы и вместе с женщинами реализовывали ту социальную политику, которая есть в нашей стране», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

А этим женщинам весь зал аплодировал стоя. На сцене благодарили медиков. Если бы не их труд, церемония могла бы не состояться. Врачи тоже сказали спасибо женскому союзу. За помощь, которую оказывала организация во всех областях страны.