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Пенсионера в Великобритании «засыпали» резиновыми уточками, которых он не заказывал

25.07.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пенсионера в Великобритании «засыпали» резиновыми уточками, которых он не заказывал

Британский 76-летний пенсионер, мирно живущий в деревеньке Ушо Мур, стал получателем странных посылок. О необычной истории рассказывает The Northern Echo.

Английский пенсионер Питер Джексон получил по почте несколько десятков резиновых уток из интернет-магазина, хотя ни одной не заказывал.

Получив первую уточку, мужчина решил, что в магазине просто ошиблись адресом. Но на следующий день он получил такую же уточку, и посылки стали систематическими.

Была и польза: пару раз вместо уточек почтальон приносил кость для собаки и печенье. Эти посылки не пропали, потому что у британца есть пёс, которому он отдавал съестные продукты. Какое применение найти уточкам, британец не знает. «У меня даже ванны нет, я пользуюсь душевой кабиной», — делится он.

Решив вывести на чистую воду шутника, Джексон опросил всех родственников, но ситуация не прояснилась. Тогда британец обратился в магазин и в сервисную службу. Однако информация о покупателе оказалась конфиденциальной. Мужчине только сообщили, что уточек заказывали с двух аккаунтов.

 

Фото: Capri23auto, Pixabay

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Британский 76-летний пенсионер, мирно живущий в деревеньке Ушо Мур, стал получателем странных посылок. О необычной истории рассказывает The Northern Echo. Английский...
 
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