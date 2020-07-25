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Пенсионера в Великобритании «засыпали» резиновыми уточками, которых он не заказывал
Источник материала: ОНТ
Британский 76-летний пенсионер, мирно живущий в деревеньке Ушо Мур, стал получателем странных посылок. О необычной истории рассказывает The Northern Echo.
Английский пенсионер Питер Джексон получил по почте несколько десятков резиновых уток из интернет-магазина, хотя ни одной не заказывал.
Получив первую уточку, мужчина решил, что в магазине просто ошиблись адресом. Но на следующий день он получил такую же уточку, и посылки стали систематическими.
Была и польза: пару раз вместо уточек почтальон приносил кость для собаки и печенье. Эти посылки не пропали, потому что у британца есть пёс, которому он отдавал съестные продукты. Какое применение найти уточкам, британец не знает. «У меня даже ванны нет, я пользуюсь душевой кабиной», — делится он.
Решив вывести на чистую воду шутника, Джексон опросил всех родственников, но ситуация не прояснилась. Тогда британец обратился в магазин и в сервисную службу. Однако информация о покупателе оказалась конфиденциальной. Мужчине только сообщили, что уточек заказывали с двух аккаунтов.
Фото: Capri23auto, Pixabay
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Британский 76-летний пенсионер, мирно живущий в деревеньке Ушо Мур, стал получателем странных посылок. О необычной истории рассказывает The Northern Echo. Английский...
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