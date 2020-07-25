ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Освободите политзаключенных! Третий пикет за день - в Бобруйске снова пришли тысячи

25.07.2020 21:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Бобруйске на стадионе на улице Урицкого начался агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Освободите политзаключенных! Третий пикет за день - в Бобруйске снова пришли тысячи
Тихановская и ее «боевые подруги» начали третий избирательный пикет в Бобруйске за день, пишет svaboda.org

Вместе с ней в районный центр приехали Вераника Цапкало, жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкало и Мария Колесникова, представитель штаба находившегося в заключении кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Прямая трансляция с бобруйского пикета ведется на канале YouTube «Страна для жизни»:

Завтра, 26 июня:
Жлобин - 26 июля, 11.00, Днепровский парк, бывшая библиотека;
Гомель - 26 июля, 20.00, ул. Юбилей, 48.

В некоторых городах Беларуси кандидатам в президенты отказывают в «нормальном» времени для митингов - они предлагаются только утром или поздним вечером. Правозащитники называют это "шуткой".
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске на стадионе на улице Урицкого начался агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика