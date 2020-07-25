Снюс – безвредная альтернатива сигаретам или легальный наркотик?

Источник материала: ОНТ

Не зря в детстве мамы рассказывали, что такое плохо. И не всё, что попадает в рот, полезно! Но не все мам слушали. У подростков новое опасное увлечение – жевательные никотиносодержащие смеси, так называемый «снюс». Для детского организма – это губительная привычка. Проблема стала настолько заметной, что пришлось ввести запрет на продажу этих смесей несовершеннолетним.

От апатии к агрессии и наоборот – поведение ребенка меняется на глазах. Таких роликов в интернете тысячи. Сценарии как под копирку: один принёс, все попробовали. В итоге кому-нибудь обязательно вызывают скорую. Неадекватное состояние.

По антитабачному декрету некурительные смеси с содержанием табака (так называемые снюсы) в Беларуси запрещены. Однако производители придумали, как это ограничение обойти. В магазинах появились похожие составы, в которых нет табака, но при этом есть никотин. Бестабачные жевательные «конфеты» начали привлекать внимание рекламой в социальных сетях!

Запрос – и поисковик откликается десятками предложений. Наряду с табаком и ароматизаторами продают и бестабачный жевательный снюс на любой вкус – малина, лимон, шоколад… Глаза разбегаются. Приобрести товар можно в торговых центрах или курьер доставит прямо к порогу.

Что же это за чудо-состав – никотин без табака? Интересуемся у поставщиков. Смеси состоят из волокон целлюлозы, пропитанных никотином. Производят в Швеции, есть даже контроль качества.

Сергей Красовский, заместитель директора табачной компании: «Наиболее характерной чертой, которая отличает наше изделие от сигарет, является отсутствие горения. А отсутствие горения, пиролиза, пиросинтеза предопределяет отсутствие так называемых смол, которые являются основными канцерогенами, вызывающие понятно какие заболевания. При курении никотин всасывается в легкие, а при потреблении нашего изделия он всасывается через слизистую ротовой полости».

Некурительные изделия позиционируются производителями как альтернатива сигаретам. Но так уж ли нет дыма без огня? Врачи предупреждают: баночки, по виду напоминающие упаковку карамели, могут ввести в заблуждение.

Какой бы безобидной не казалась конфетка, никотин – чрезвычайно сильный яд! В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает паралич: вплоть до остановки дыхания. Но если в сигарете содержится до трех миллиграммов никотина, то в одном грамме жевательного бестабачного снюса – от 5 до 60 и выше. Такую концентрацию нельзя назвать безопасной.

Елена Палубец, заведующая детско-подростковым отделением Гомельского областного наркологического диспансера: «И кроме того, жевательные смеси содержат 30 химических элементов, которые обладают канцерогенными свойствами и способны в будущем отвечать за развитие онкологических заболеваний: поджелудочной железы, рак ротовой полости, гортани, пищевода. Он действует на центральную нервную систему. Изменение психики похоже даже на употребление наркотических веществ».

А многократное поглощение никотина формирует хроническое отравление, снижается память и работоспособность. Более того, развивается зависимость, которая трудно поддается лечению.

Алёна Шелкович-Кураш, психолог: «У подростка она возникает быстрее, чем у взрослых, потому что дети изначально не думают о последствиях, легкомысленно относятся к своему здоровью. У меня были подростки, которые приходили и говорили, что это как альтернатива курению, ну, бросать курить – это не помогает. Если они попробовали, зависимость формируется в течение двух недель».

На самом деле неважно, получен никотин из табака или изготовлен синтетически – организму навредит любой. Детскому уж тем более. Можно банально не рассчитать дозу. А поскольку торговля такой продукцией никак не регулируется, значит, детей нужно защитить в первую очередь. После многочисленных совещаний с участием Минздрава и МВД продажу жевательных смесей с никотином решили ограничить. Постановление Совета министров.

Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ: «Предусматривается установление запрета на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним гражданам на рынках, через интернет, посредством разносной и комиссионной торговли, а также на открытую выкладку в витринах и торговом оборудовании».

Эти меры, возможно, и позволят милиции по всей строгости наказывать нарушителей. Но насколько это решит проблему? Ведь есть нелегальный рынок. Да и если очень хочется, купить смесь в магазине, не такая уж большая проблема. Ответственность вновь ложится на родителей – проявлять бдительность и следить за тем, что употребляет ребёнок. А это непросто, особенно когда сеть буквально переполнена видеоуроками и рекламой бестабачных экспериментов над собой.

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