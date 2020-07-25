В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

Источник материала: Виртуальный Брест

В Городском саду начали строить новый объект. Строительство идёт быстро. Скорее всего - это будет ларёк для продажи прохладительных напитков.





Сегодня работы вместе с директором Брестского ЖКХ Игорем Сильченко проинспектировал мэр города Александр Рогачук .





Он обещал несколько позднее раскрыть секрет - что же это будет.



































