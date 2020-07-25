|
В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого
25.07.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Городском саду начали строить новый объект. Строительство идёт быстро. Скорее всего - это будет ларёк для продажи прохладительных напитков.
Сегодня работы вместе с директором Брестского ЖКХ Игорем Сильченко проинспектировал мэр города Александр
Он обещал несколько позднее раскрыть секрет - что же это будет.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by