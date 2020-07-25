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В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

25.07.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Городском саду начали строить новый объект. Строительство идёт быстро. Скорее всего - это будет ларёк для продажи прохладительных напитков.

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

Сегодня работы вместе с директором Брестского ЖКХ Игорем Сильченко проинспектировал мэр города Александр Рогачук.

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

Он обещал несколько позднее раскрыть секрет - что же это будет.

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого
В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого

В Городском саду появится новый объект. Вероятно, ларёк для продажи напитков и мороженого
 
 
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  В Городском саду начали строить новый объект. Строительство идёт быстро. Скорее всего - это будет ларёк для продажи прохладительных напитков. Сегодня работы...
 
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