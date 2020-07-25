ОНТ объявил конкурс: крутой гаджет за красивое фото! Каждую неделю – новый победитель!

Источник материала: ОНТ

Есть ещё как минимум одна веская причина открыть для себя родную страну. Сколько раз в день вы делаете фотографии на смартфон? Телеканал ОНТ теперь предлагает делать это с пользой и получить за свой снимок ценные и полезные призы. Нравится? Фотографируй!

Снимки с хэштегом «моябеларусь_онт» уже принимают участие в конкурсе. Всё, что нужно – это снять любимый уголок Беларуси, написать, почему это место важно для вас и разместить фото в INSTAGRAM с хэштегом. Ещё нужно подписаться на профиль ОНТ, а под публикацией о конкурсе написать «участвую» и отметить одного друга. Фитнес-браслет, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и супер-приз смартфон новейшей модели ждут своих обладателей.

Розыгрыш нового гаджета – каждую неделю по средам, победителя выберет генератор случайных чисел. А суперприз будет разыгран 19 августа среди всех, кто выполнил условия конкурса. Пока же будем искать красивое в привычном! По хэштегу уж очень много впечатляющих белорусских красот. Присоединиться можно в любой момент!

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