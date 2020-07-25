ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ОНТ объявил конкурс: крутой гаджет за красивое фото! Каждую неделю – новый победитель!

25.07.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ОНТ объявил конкурс: крутой гаджет за красивое фото! Каждую неделю – новый победитель!

Есть ещё как минимум одна веская причина открыть для себя родную страну. Сколько раз в день вы делаете фотографии на смартфон? Телеканал ОНТ теперь предлагает делать это с пользой и получить за свой снимок ценные и полезные призы. Нравится? Фотографируй!    

Снимки с хэштегом «моябеларусь_онт» уже принимают участие в конкурсе. Всё, что нужно – это снять любимый уголок Беларуси, написать, почему это место важно для вас и разместить фото в INSTAGRAM с хэштегом. Ещё нужно подписаться на профиль ОНТ, а под публикацией о конкурсе написать «участвую» и отметить одного друга. Фитнес-браслет, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и супер-приз смартфон новейшей модели ждут своих обладателей. 

Розыгрыш нового гаджета – каждую неделю по средам, победителя выберет генератор случайных чисел. А суперприз будет разыгран 19 августа среди всех, кто выполнил условия конкурса. Пока же будем искать красивое в привычном! По хэштегу уж очень много впечатляющих белорусских красот. Присоединиться можно в любой момент!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть ещё как минимум одна веская причина открыть для себя родную страну. Сколько раз в день вы делаете фотографии на смартфон? Телеканал ОНТ теперь предлагает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вместо яхты – байдарка. Идеи активного отдыха летом в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика