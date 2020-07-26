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Куда больше всего тянет туристов? Статистика до пандемии

26.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куда больше всего тянет туристов? Статистика до пандемии

Лето – сезон отпусков. И хотя в этом году всё сложно, мы решили посмотреть, куда больше всего тянет путешественников.  


В прошлом году было совершено 1,5 миллиарда туристических поездок, сообщает Всемирная туристическая организация. Такая маленькая Индия переместилась по миру. Да, люди стали путешествовать больше, хотя нынешняя пандемия статистику поправит. Но до COVID-19 лидером мирового туризма оставалась Франция. Страна приняла свыше 90 миллионов посетителей. Соседнюю Испанию туристы тоже любят, традиционным центром притяжения остаются и Соединённые Штаты. А замыкают пятёрку самых посещаемых стран Китай и Италия.

Напомним, это данные за прошлый год, то есть ещё до карантина. Налицо важная закономерность: все страны из этой пятёрки не просто переживали пандемию, все они попадали в списки лидеров по заболеваемости COVID. А США до сих пор возглавляют печальную статистику. Комментарии тут не нужны – цифры красноречивее любых слов.

Похоже, не зря Минздрав Беларуси призывает воздержаться от поездок в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

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Лето – сезон отпусков. И хотя в этом году всё сложно, мы решили посмотреть, куда больше всего тянет путешественников.   В прошлом году было совершено 1,5 миллиарда...
 
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