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С начала года на водоемах республики утонуло более 200 человек

26.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С начала года на водоемах республики утонуло 217 человек, из которых 9 несовершеннолетних. В Гродненской области жертвами водной стихии стали 26 человек, в том числе 6 детей.

С начала года на водоемах республики утонуло более 200 человек

Ночью 13 июля на озере вблизи д. Литовка Новогрудского района произошла трагедия, которая унесла жизнь 15-летней девушки. Компания молодых людей находилась на берегу озера. Несмотря на ночное время, две подруги пошли купаться. На глубине, обе начали тонуть. Находившийся в одной с девушками компании мужчина пытался спасти подруг, но не смог, так как не умел плавать. Выбравшись на берег, мужчина вызвал милицию и МЧС.

Около трех часов ночи тело 15-летней девушки без признаков жизни подняли со дна водоема. Ее подруга осталась жива.

Неделей ранее произошла еще одна трагедия на воде. Тело 50-летнего мужчины обнаружили в реке Нёман в районе деревни Щетиново. Причины его гибели неизвестны.

Чтобы отдых у воды не привел к несчастью, необходимо знать и соблюдать простые правила безопасного поведения на водоемах:

– умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на водоемах;

– длительное пребывания в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам;

– опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте;

– попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу;

– купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу;

– купание ночью запрещено.

Александр КАНДРУСИК, председатель РО ОСВОД,
Екатерина ЗУЗО, инспектор СПиВОКореличского РОЧС

 
 
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С начала года на водоемах республики утонуло 217 человек, из которых 9 несовершеннолетних. В Гродненской области жертвами водной стихии стали
 
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