ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

26.07.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

25 июля 2020 года город-спутник Жабинка отпраздновал свой день. Показываем, как это было, ярко и красиво, и немножко на зависть Бресту, у которого в этом году не будет своего дня.

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Даже Рогачук тут побывал, и когда только успел.

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  25 июля 2020 года город-спутник Жабинка отпраздновал свой день. Показываем, как это было, ярко и красиво, и немножко на зависть Бресту, у которого в этом году не будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрет на посещение лесов действует в 32 районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика