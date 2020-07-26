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Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)
26.07.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 июля 2020 года город-спутник Жабинка отпраздновал свой день. Показываем, как это было, ярко и красиво, и немножко на зависть Бресту, у которого в этом году не будет своего дня.
Даже
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25 июля 2020 года город-спутник Жабинка отпраздновал свой день. Показываем, как это было, ярко и красиво, и немножко на зависть Бресту, у которого в этом году не будет...
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