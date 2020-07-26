Показываем, как сочно отметил свой день город-спутник Жабинка (можно удивиться и завидовать)

Источник материала: Виртуальный Брест

25 июля 2020 года город-спутник Жабинка отпраздновал свой день. Показываем, как это было, ярко и красиво, и немножко на зависть Бресту, у которого в этом году не будет своего дня.

































































Даже Рогачук тут побывал, и когда только успел.



































