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Диетолог советует пять салатных заправок, которые можно использовать вместо сметаны и майонеза

26.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чем заправить салат летом, чтобы было не только вкусно, но и полезно? Диетолог Валентина Юзенкова перечисляет пять хорошо известных каждому зожнику альтернатив жирной сметане и магазинному майонезу.


  • Валентина Юзенковадиетолог, окончила ГГМУ

Оливковое масло

Нерафинированное оливковое масло — бесспорный лидер среди заправок для летних салатов. Во-первых, оно хорошо дополняет практически все продукты, а во-вторых, это источник олеиновой кислоты (омега-9), которая является важным строительным материалом для всех клеток организма. В оливковом масле много жирорастворимых витаминов и антиоксидантов. Калорийность столовой ложки — 90 ккал.

Йогурт без добавок

Греческий йогурт содержит много белка и необходимый организму кальций. Молочнокислые бактерии, которые есть в его составе, положительно влияют на работу кишечника и иммунной системы. Греческим йогуртом можно заменить в привычных салатах сметану или майонез. А если добавить к йогурту чеснок, горчицу и специи, то он отлично подойдет к салату Цезарь. При этом он безопасный для фигуры — в столовой ложке 20 ккал.

Соевый соус

В хорошем соевом соусе есть минеральные вещества, витамины и даже небольшое количество белка. Если добавить к нему ложку меда и сок лимона, получится удачная альтернатива магазинным заправкам для салата из свежих овощей и зелени. Однако у этой заправки есть свой минус, и ее нужно употреблять умеренно: из-за большого содержания соли продукт нагружает почки и сердечно-сосудистую систему (в одной столовой ложке соевого соуса примерно 2−3 г соли, а суточная рекомендованная ВОЗ норма соли для взрослого не более 5 г). Калорийность столовой ложки — 10 ккал.


Фото: pixabay.com

Соус песто

Это соус итальянской кухни из измельченного базилика с добавлением кедровых орехов, сыра, оливкового масла и других ингредиентов (состав зависит от производителя, однако вы можете приготовить песто и самостоятельно). Этот соус кладезь витаминов группы В, P и А, а также минералов (калий, кальций, магний). Он хорошо сочетается не только с салатами, но и с пастой, домашними пиццами или тостами. Его минус — сравнительно высокая калорийность (в столовой ложке 100 ккал), однако его добавляют, как правило, не очень большими объемами.

Домашний майонез

Менее вредная, но все-таки калорийная заправка. При приготовлении используют яйца растительное масло (лучше использовать нерафинированное — оливковое, подсолнечное, льняное), по вкусу добавляют сок лимона, специи, соль. В отличие от магазинного, самостоятельно приготовленный майонез не содержит красителей, консервантов, загустителей и, что особенно важно, крахмала.

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