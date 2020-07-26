“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение

Большое внимание со стороны государства уделяется сохранению культурного наследия. Шедевры белорусского искусства находятся в коллекциях крупнейших белорусских музеев, собраниях библиотек.





Фото из архива

Классика белорусской драматургии и музыки демонстрируется на театральных подмостках и в концертных залах, экранизируется. Наиболее значимые материальные ценности включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

С момента обретения независимости в Беларуси ведется серьезнейшая работа по реставрации и восстановлению историко-культурного наследия: за 25 лет отреставрированы более 580 памятников архитектуры. Среди них – Мирский замок, Свято-Покровский монастырь в Толочине, бывший дворец Друцких-Любецких в Щучине, Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно, Северо-восточная башня Лидского замка.





Лидский замок. Фото из архива





Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Фото из архива





Борисоглебская (Коложская) церковь. Фото из архива

Сохранить историко-культурное наследие во многом удается благодаря фонду Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Так, в 2017–2019 годах за счет средств фонда проведены реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля Пусловских в Коссово, завершен капитальный ремонт бывшего дома купца Антошкевича в Могилеве, восстановлено родовое имение Наполеона Орды в урочище Красный Двор, реставрация живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке и другие мероприятия.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрирована площадь Победы, продолжается реставрация и музеефикация сооружений в мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой”. За годы суверенитета по инициативе Президента возведены десятки новых объектов, ставших знаковыми для страны и белорусской архитектуры. Среди них Дворец Независимости, Музей Великой Отечественной войны, Национальная библиотека Беларуси, “Минск-Арена”, площадь Государственного флага. В последнее десятилетие открыт Храм-памятник в честь Всех Святых, памятник “Массив имен” в “Тростенце”, мемориальный комплекс в деревне Ола.





Музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива





Брестская крепость. Фото из архива

По поручению Президента Александра Лукашенко в ноябре 2012 года Совет Министров утвердил государственную программу возрождения технологий и традиций производства слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной продукции “Слуцкие пояса” на 2012–2015 годы.





Фото из архива





Фото из архива

Изучив секреты мастерства ткачей, исследовав художественные особенности поясов и материалы, из которых они изготавливались в ХVIII веке, на предприятии “Слуцкие пояса”воссоздали уникальную технологию производства поясов. Первый слуцкий пояс – полная копия оригинального исторического шедевра – вручен Александру Лукашенко и хранится во Дворце Независимости.





Фото из архива

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира – в мультимедийном проекте Белта: “З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”. Беларусь уникальная: культура и традиции”, читайте здесь .-0-





Несвижский замок. Фото из архива





Дворцово-парковый ансамбль Пусловских. Фото из архива





Родовое имение Наполеона Орды. Фото из архива