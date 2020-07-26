ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение

26.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
 
Несвижский замок. Фото из архива

Большое внимание со стороны государства уделяется сохранению культурного наследия. Шедевры белорусского искусства находятся в коллекциях крупнейших белорусских музеев, собраниях библиотек.

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Фото из архива

Классика белорусской драматургии и музыки демонстрируется на театральных подмостках и в концертных залах, экранизируется. Наиболее значимые материальные ценности включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

С момента обретения независимости в Беларуси ведется серьезнейшая работа по реставрации и восстановлению историко-культурного наследия: за 25 лет отреставрированы более 580 памятников архитектуры. Среди них – Мирский замок, Свято-Покровский монастырь в Толочине, бывший дворец Друцких-Любецких в Щучине, Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно, Северо-восточная башня Лидского замка.

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Лидский замок. Фото из архива
“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Фото из архива
“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Борисоглебская (Коложская) церковь. Фото из архива

Сохранить историко-культурное наследие во многом удается благодаря фонду Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Так, в 2017–2019 годах за счет средств фонда проведены реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля Пусловских в Коссово, завершен капитальный ремонт бывшего дома купца Антошкевича в Могилеве, восстановлено родовое имение Наполеона Орды в урочище Красный Двор, реставрация живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке и другие мероприятия.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрирована площадь Победы, продолжается реставрация и музеефикация сооружений в мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой”. За годы суверенитета по инициативе Президента возведены десятки новых объектов, ставших знаковыми для страны и белорусской архитектуры. Среди них Дворец Независимости, Музей Великой Отечественной войны, Национальная библиотека Беларуси, “Минск-Арена”, площадь Государственного флага. В последнее десятилетие открыт Храм-памятник в честь Всех Святых, памятник “Массив имен” в “Тростенце”, мемориальный комплекс в деревне Ола.

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива
“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Брестская крепость. Фото из архива

По поручению Президента Александра Лукашенко в ноябре 2012 года Совет Министров утвердил государственную программу возрождения технологий и традиций производства слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной продукции “Слуцкие пояса” на 2012–2015 годы.

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Фото из архива
“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Фото из архива

Изучив секреты мастерства ткачей, исследовав художественные особенности поясов и материалы, из которых они изготавливались в ХVIII веке, на предприятии “Слуцкие пояса”воссоздали уникальную технологию производства поясов. Первый слуцкий пояс – полная копия оригинального исторического шедевра – вручен Александру Лукашенко и хранится во Дворце Независимости.

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Фото из архива

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира – в мультимедийном проекте Белта: “З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”. Беларусь уникальная: культура и традиции”,читайте здесь.-0-

“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Несвижский замок. Фото из архива
“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Дворцово-парковый ансамбль Пусловских. Фото из архива
“З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ”: Историко-культурное наследие Беларуси – возрождение
Родовое имение Наполеона Орды. Фото из архива

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Несвижский замок. Фото из архива Большое внимание со стороны государства уделяется сохранению культурного наследия. Шедевры белорусского искусства находятся в
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбираем компьютер для игр из вариантов на июль 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика