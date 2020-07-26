Председатель Дубровенского районного Совета депутатов провела прием граждан в аг. Еремеевщина

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В среду в аг.Еремеевщина прием граждан провела председатель Дубровенского районного Совета депутатов Елена Тихонова. У жителей агрогородка была возможность получить ответы на волнующие их вопросы, что называется, из первых уст. А вопросы звучали самые разные: у кого-то проблемы со здоровьем, кого-то интересовала возможность получения льготной пенсии, вступления в наследство, трудоустройства или взаимоотношения с соседями в плане окоски прилегающей к дому территории.

Каждый из пришедших на прием был внимательно выслушан. По отдельным вопросам даны разъяснения, решение некоторых проблем поручено соответствующим службам. Что-то решалось сразу на месте. В этот же день специалисты управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома проводили ярмарку вакансий в агрогородке. Поэтому у пришедших на прием была возможность не только проконсультироваться, но и получить разъяснения по алгоритму действий в той или иной ситуации. Некоторым из обратившихся рассказали о возможности получения государственной адресной социальной помощи. Специалисту по кадрам ОАО «Придубровенское» поручено досконально изучить документы в Оршанском архиве относительно вопроса о возможности или невозможности получения льготной пенсии. Обратившемуся по вопросу трудоустройства было предложено несколько его вариантов.

В этот же день Елена Тихонова провела встречу со специалистами ОАО «Придубровенское». Разговор шел о сегодняшнем дне сельхозпредприятия и жизни людей. В агрогородке созданы все условия для жизни: есть школа и детский сад, Дом культуры, магазин, ФАП, сохранили жилье, введена станция обезжелезивания, благоустраивается и хорошеет населенный пункт. Не проминули вспомнить и прошлые годы. Как жили в 90-е, когда не выплачивалась по 2-3 месяца зарплата, была талонная система приобретения продуктов, одежды и предметов быта, вспомнили, какой была деревня.

—Сегодня есть некоторые трудности в сельхозпредприятии, но вас не оставляют один на один с проблемами, постоянно оказывается помощь. Регулярно выплачивается заработная плата, улучшаются условия труда и жизни на селе. Поэтому надо беречь и ценить то, что сделано за прошлые годы, дорожить своей малой родиной и предприятием, рабочим местом. А еще надо помнить, что ответственность за судьбу сельхозпредприятия лежит на каждом. Очень важны и отношение к работе, и атмосфера в коллективе, взаимоуважение и поддержка, целеустремленность. А специалисты и администрация хозяйства должны показывать пример, — сказала в заключение Елена Тихонова и пожелала успехов всем труженикам сельхозпредприятия.

Светлана ШУРПАКОВА