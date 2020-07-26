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Пьяный могилевчанин в магазине бросался бутылками со спиртными в других посетителей
Источник материала: Партизан
Пьяный 22-летний могилевчанин устроил настоящий дебош в продовольственном магазине, сообщает МВД Беларуси.
Парень набрал бутылок со спиртным, а потом по непонятным причинам начал бросаться ими и пытаться ударить других посетителей.
Момент попал на камеру видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Пьяный 22-летний могилевчанин устроил настоящий дебош в продовольственном магазине, сообщает МВД Беларуси.
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