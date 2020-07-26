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Восемь миллионов тонн зерна намерены собрать аграрии в этом году

26.07.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восемь миллионов тонн зерна! Весомый во всех смыслах урожай намерены собрать в этом году белорусские аграрии. Для этого есть все предпосылки.

Больше миллиона тонн уже в закромах. А убрано десятая часть полей, чуть больше. Активной работе способствует и погода – аграрии убирают свыше ста тысяч гектаров в день. Если так пойдёт и дальше, в Минсельхозпроде рассчитывают завершить жатву за 22 погожих дня. Но всё же главная задача – работать не скорость, а на качество.

Этим летом работы начались на 10 дней позже, чем в прошлом году. Но кампания набирает темпы. В лидерах Гомельщина – треть пахотных земель здесь уже обработали. Следом идут Брестская и Гродненская области, а замыкает список Витебский регион. Урожайность выше, чем в прошлом году – в среднем 37 центнеров с гектара.

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Восемь миллионов тонн зерна! Весомый во всех смыслах урожай намерены собрать в этом году белорусские аграрии. Для этого есть все предпосылки. Больше миллиона тонн...
 
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