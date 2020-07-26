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На севере острова Тенерифе упал метеорит
Источник материала: ОНТ
На севере Тенерифе (Канарские острова, Испания) упал метеорит. Об этом
Космическое тело упало еще 14 июля, но об этом событии стало известно только сейчас. Музей науки и космоса Тенерифе подтвердил случившееся благодаря одной из своих камер. Было опубликовано видео, на котором запечатлено падение.
Предположительно, метеорит мог упасть между муниципалитетами Буэнависта-дель-Норте и Икод-де-лос-Винос. В зоне падения, уточняет источник, есть вероятность нахождения черных кусочков космического тела размером с монету и весом до 50 грамм.
Крупнейший из найденных метеоритов – метеорит Гоба, его масса может превышать 60 тонн. Он сохраняется на месте падения в Намибии.
Фото: Diario de Avisos
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На севере Тенерифе (Канарские острова, Испания) упал метеорит. Об этом информирует газета Diario de Avisos. Космическое тело упало еще 14 июля, но об этом событии стало...
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