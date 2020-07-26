На севере острова Тенерифе упал метеорит

Источник материала: ОНТ

На севере Тенерифе (Канарские острова, Испания) упал метеорит. Об этом информирует газета Diario de Avisos.

Космическое тело упало еще 14 июля, но об этом событии стало известно только сейчас. Музей науки и космоса Тенерифе подтвердил случившееся благодаря одной из своих камер. Было опубликовано видео, на котором запечатлено падение.

Предположительно, метеорит мог упасть между муниципалитетами Буэнависта-дель-Норте и Икод-де-лос-Винос. В зоне падения, уточняет источник, есть вероятность нахождения черных кусочков космического тела размером с монету и весом до 50 грамм.

Крупнейший из найденных метеоритов – метеорит Гоба, его масса может превышать 60 тонн. Он сохраняется на месте падения в Намибии.

Фото: Diario de Avisos

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