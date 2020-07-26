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Родные политзаключённого Дмитрия Фурманова заявили о бессрочной голодовке

26.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мать и жена политзаключенного Дмитрия Фурманова намерены с 26 июля начать бессрочную голодовку. Об этом его родные сообщили в видеообращении.

Родные политзаключённого Дмитрия Фурманова заявили о бессрочной голодовке
35-летний гродненец Дмитрий Фурманов уже 2 месяца находится в СИЗО №1 Минска на улице Володарского. Мужчина, который был региональным координатором Светланы Тихановской, был задержан 29 мая во время сбора подписей. В тот же день были задержаны и блогер Сергей Тихоновский со своими соратниками.

Фурманову, который правозащитниками признан политзаключённым, предъявлено обвинение в "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК РБ).

"Наши требования — незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и таких же политических заключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело", — заявил в видеообращении отец Дмитрия Александр Фурманов. Сам он голодать не будет по состоянию здоровья, так как является инвалидом II группы. 

Голодовку семья намерена начать под стенами СИЗО на Володарского.
 
Теги: Минск
 
 
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Мать и жена политзаключенного Дмитрия Фурманова намерены с 26 июля начать бессрочную голодовку. Об этом его родные сообщили в видеообращении.
 
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