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В России родителям вернули похищенного из роддома ребенка

26.07.2020 08:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России родителям вернули похищенного из роддома ребенка

25 июля из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область, Россия) был похищен новорожденный. Вскоре ребенок был найден, его вернули родителям. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Правоохранители задержали подозреваемую в похищении ребенка – 40-летнюю жительницу Республики Калмыкия. По предварительной информации, она проникла в роддом через окно, повредив москитную сетку. Злоумышленница забрала новорожденного малыша. Следователи нашли младенца в Калмыкии, где его прятали на съемной квартире.

Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Его вернули родителям.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

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25 июля из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область, Россия) был похищен новорожденный. Вскоре ребенок был найден, его вернули родителям....
 
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