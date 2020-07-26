В России родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Источник материала: ОНТ

25 июля из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область, Россия) был похищен новорожденный. Вскоре ребенок был найден, его вернули родителям. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Правоохранители задержали подозреваемую в похищении ребенка – 40-летнюю жительницу Республики Калмыкия. По предварительной информации, она проникла в роддом через окно, повредив москитную сетку. Злоумышленница забрала новорожденного малыша. Следователи нашли младенца в Калмыкии, где его прятали на съемной квартире.

Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Его вернули родителям.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

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