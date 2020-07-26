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В России родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Источник материала: ОНТ
25 июля из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область, Россия) был похищен новорожденный. Вскоре ребенок был найден, его вернули родителям. Подробности
Правоохранители задержали подозреваемую в похищении ребенка – 40-летнюю жительницу Республики Калмыкия. По предварительной информации, она проникла в роддом через окно, повредив москитную сетку. Злоумышленница забрала новорожденного малыша. Следователи нашли младенца в Калмыкии, где его прятали на съемной квартире.
Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Его вернули родителям.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ростовской области
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25 июля из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область, Россия) был похищен новорожденный. Вскоре ребенок был найден, его вернули родителям....
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