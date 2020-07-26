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Ископаемый ракоскорпион найден в шахте "Беларуськалия"

26.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники ОАО "Беларуськалий" нашли в шахте предприятия окаменелые останки ракоскорпиона – членистоногого, обитавшего на Земле в палеозойской эре, сообщила пресс-служба компании.



Находка была сделана на Краснослободском руднике второго рудоуправления солигорского предприятия.

"Очередным уникальным экспонатом музея трудовой славы "Беларуськалия" станет найденный 7-сантиметровый ракоскорпион – древнейший обитатель Земли", – сказали в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что о подробностях находки окаменелости будет сообщено позже в газете "Калійшчык Салігорска".

Сейчас ученым известны около 250 видов ракоскорпионов (ископаемых членистоногих из класса меростомовых), их отдельные представители достигали двух метров в длину, но в большинство видов было не более 20 сантиметров. Ракоскорпионы жили на Земле в эпоху палеозоя (510–248 миллионов лет назад) на мелководье в морях.
 
 
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Работники ОАО "Беларуськалий" нашли в шахте предприятия окаменелые останки ракоскорпиона – членистоногого, обитавшего на Земле в палеозойской эре, сообщила...
 
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