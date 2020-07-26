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Первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в начале 2021 года

26.07.2020 09:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в начале 2021 года

Обратный отсчёт до старта! Первый блок Белорусской атомной электростанции намерены полностью ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале будущего года.

Уже завершаются пусконаладочные работы – это нужно для начала физического пуска. Для этого в реактор постепенно загрузят ядерное топливо. И когда установка наберёт необходимые мощности, Беларусь получит первую электроэнергию с новой станции. Одновременно продолжается интеграция АЭС в энергосистему, чтобы энергия могла поступать в любой регион. Запуск атомной электростанции позволит замещать до четырёх с половиной миллиардов кубометров природного газа в год. Экономия существенная, учитывая, что ежегодно наша страна импортирует почти 20 миллиардов кубов голубого топлива.

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Обратный отсчёт до старта! Первый блок Белорусской атомной электростанции намерены полностью ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале будущего года....
 
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