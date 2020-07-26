Судья Верховного Суда напомнил об ответственности за оскорбления и клевету в Интернете

Источник материала: Полесская правда





Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать, заявил судья Верховного Суда Дмитрий Улога в эфире радиопрограммы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио.

По словам судьи, интернет дает мнимое чувство анонимности, защищенности, отстраненности от мира. Поэтому некоторые думают, что, используя различные программные средства, смогут безнаказанно совершать правонарушения, в том числе клеветать и оскорблять. Однако, как показывает судебная практика, такие случаи не остаются без внимания правоохранительных органов.

В качестве примера Дмитрий Улога привел одно из уголовных дел, которое рассматривалось в Минске. Злоумышленник принял максимум мер для сохранения своей анонимности. В частности, он посещал хакерские форумы, где скачал специальные браузер и мессенджер, с помощью которого связался с хакером в даркнете, чтобы произвести действия с аккаунтом своей бывшей жены. Платежи проводил через специально созданные для этого электронные кошельки. С территории другого государства хакер совершил атаки на аккаунт. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, и, несмотря на столь тщательно проработанный механизм защиты, цепочка была вскрыта, а человек привлечен к уголовной ответственности.

«В сети Интернет в любом случае остаются следы. Наши правоохранительные органы в состоянии найти злоумышленника, определить, кто это совершил. Сеть Интернет не является местом, где можно безнаказанно оскорблять, клеветать и распространять любые сведения, которые каким-либо образом причиняют кому-либо вред», – отметил Дмитрий Улога.

Он напомнил, что с юридической точки зрения оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. А клевета – распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений.

За оскорбления законодательством предусмотрено несколько видов ответственности. Об административной идет речь в том случае, если это произошло не публично. Наказать могут штрафом до 20 БВ (1 БВ – Br27). Если оскорбление было в публичном пространстве (например, в СМИ, интернете и др.), это может повлечь уголовную ответственность вплоть до ограничения свободы сроком до трех лет.

Более того, с июля 2019 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми ст. 188 и ст.189 претерпели изменения. Теперь для привлечения к уголовной ответственности за клевету и оскорбление не требуется двух и более привлечений к административной ответственности в течение года. То есть на сегодня человека могут привлечь к уголовной ответственности уже с первого раза, когда он оскорбил кого-то в публичном пространстве, в том числе в интернете.