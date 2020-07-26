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Выглядит просто. Как построить дешевую беседку своими руками. Вот вам чертежи, размеры и фото

26.07.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Открытая беседка во дворе дома — идеальное решение для тех, кто хочет как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Соорудить ее по силам любому, кому не чужда работа плотницкими инструментами, пишет телеграмм-канал СамостройNew. И в подтверждение приводит практический опыт строительства деревянной беседки — с чертежами и фото основных этапов работ. Выглядит все и в самом деле просто.


Фото: @samostroinew

Чертеж с размерами

Конструкция беседки предельно проста и в то же время она массивная и прочная. Имея в распоряжении деревянный брус, собрать беседку вполне по силам двум людям за неделю, учитывая подготовку основания и внутреннюю отделку и украшение.

Дизайн беседки предельно прост. Это просторный навес, сформированный двускатной крышей, установленный на четыре массивных опорных бруса. Для удобства пол в беседке заливается бетоном, выкладывается тротуарной плиткой или же формируется деревянным настилом с небольшим подъемом — это по желанию и по возможностям.




Прежде всего следует представить себе конечный результат. Какой будет беседка после финишной отделки, где она будет установлена и какой эффект вызовет при установке.

Далее, ознакомившись с чертежом беседки и скорректировав размеры «под себя», можно отправляться в магазин за покупками — желательно сразу приобрети все необходимые материалы, метизы и расходники. В целом комплект получится не слишком большим, все же беседка предполагается предельно простая.

Чтобы точно представлять себе картинку будущей постройки, а также продумать все мелочи и нюансы, стоит воспользоваться одним из многочисленных пакетов моделирования, например SketchUp. В нем предельно просто в режиме 3D смоделировать беседку со всеми ее основными узлами. Это поможет в первую очередь вычислить, сколько материалов надо приобретать, а также как подготовить оптимальным образом план распиловки бруса или составить список, чтобы все основные элементы распилили еще в магазине на станке.

Список материалов:

• пиломатериалы — брус 100×100 (150×150) мм, доска обрезная 122×20 мм;

• кровельная рулонная гидроизоляция;

• стальные уголки и Т-образные упоры с квадратным профилем;

• винты 12×200 (300) мм, гайки и шайбы;

• бетон, арматурный каркас для основания;

• битумная мастика;

• черепица или другой подходящий кровельный материал.


Фото: @samostroinew

Из инструмента понадобится как минимум бензопила, дрель с набором больших сверл по дереву, шуруповерт, молоток, стамеска, рубанок. Наличие циркулярной пилы, настольной или ручной, существенно облегчит процесс подготовки пиломатериалов и подгонки по месту.

Подготовка бетонного основания

Беседку проще всего устанавливать на подготовленную монолитную бетонную плиту. Отлить ее по месту не составит труда даже при замешивании бетона вручную. Достаточно толщины в 100 мм с армированием, чтобы получить прочный и долговечный пол.

Итак, в выбранном для беседки месте необходимо убрать верхний плодородный слой. Расчертить площадь будущего основания и вырыть котлован примерно на 15−20 см вглубь. По углам под стойками вырываются квадратные ямки глубиной еще на 15−20 см. В идеальном случае глубина в опорных точках должна быть ниже уровня промерзания. В качестве основания будет служить хорошо утрамбованный песок, поверх которого расстилается слой гидроизоляции.


Фото: @samostroinew

Для армирования плиты достаточно использовать дорожную стальную сетку с ячейкой 150 мм. Бетон заливается по низкой опалубке так, чтобы в итоге получить толщину плиты примерно 100−120 мм. В месте установки стоек надо заложить по 4 шпильки для крепления столбов.

Возведение каркаса

Просто так деревянные стойки невозможно закрепить к бетонному основанию. Лучше всего использовать стальной крепеж — это кусок трубы квадратного профиля по размеру бруса и основание из листовой стали. Можно попытаться найти готовый крепеж или сварить самостоятельно из стали толщиной не менее 4−5 мм. Особенно важно стойки выставить в уровень как по вертикали, так и по верхней кромке в горизонтали.


Фото: @samostroinew

Нижнюю часть стойки (особенно в месте примыкания к бетонному основанию и стальному крепежу) желательно обработать битумной мастикой для защиты от влаги.

На фото предложен вариант сцепки подпорок к стойкам и основанию крыши с помощью «зуба» и ответного паза. В дополнение к болтовому соединению это задаст основной запас прочности всей беседке.


Фото: @samostroinew

По краю поперечных балок устанавливается мауэрлат, а на стойки водружается коньковый брус. Остается лишь распределить стропила. Оптимальный шаг — 600 мм.

Кровля

В качестве первого слоя можно зашить сплошную обрешетку из обрезной доски или уложить листы OSB-3 на каждый скат. Следующим слоем идет гидроизоляция. Особо больших нагрузок на кровлю беседки не предполагается, так что в выборе кровельного материала, а также способа его укладки нет никаких ограничений. Проще всего использовать тот же материал, что и на крыше дома или дачи, чтобы визуально все постройки на участке смотрелись гармонично.


Фото: @samostroinew

Собственно, на этом строительство подходит к своему завершению. Останется лишь выбрать, какой стол поставить по центру беседки и как ее дополнительно декорировать.

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Показываем опыт строительства деревянной беседки - с чертежами и фото основных этапов работ.
 
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