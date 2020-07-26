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В Беларуси вдвое увеличат строительство арендного жилья

26.07.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси вдвое увеличат строительство арендного жилья

Решить квартирный вопрос станет проще! В Беларуси вдвое увеличат строительство арендного жилья. Задачу активнее возводить такие дома поставил Президент.  

Только в столице на одну квартиру – до 200 претендентов. С учётом этого фонд арендного жилья будут постоянно расширяют. Так, в планах на год – 135 тысяч квадратных метров, а в следующем объёмы намерены увеличить до 270 тысяч квадратов. А если позволят финансовые возможности, то даже больше. Поэтому сейчас акцент делают на то, чтобы строительство было не только за счёт бюджета, но и при поддержке предприятий и организаций. Законодательная база уже создана. Также прорабатывается вопрос о дополнительных льготах для тех, кто хочет обзавестись арендной квартирой.

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Решить квартирный вопрос станет проще! В Беларуси вдвое увеличат строительство арендного жилья. Задачу активнее возводить такие дома поставил Президент.   Только...
 
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