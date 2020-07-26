На Пинщине продолжаются встречи руководства района с местными жителями

Источник материала: Полесская правда



На Пинщине проходят встречи руководства района с местными жителями и представителями трудовых коллективов. Недавно такая встреча с местным активом состоялась в Поречском сельисполкоме. Провел ее председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич.

Социально-экономическое развитие района и страны в целом, а также геополитическая обстановка, борьба с COVID-19, автомобилестроение и работа основных отраслей экономики Беларуси, строительство спортивных объектов, роль профсоюзов в вопросах защиты законных прав и интересов работающих – эти и другие вопросы нашли отражение в выступлении руководителя районного Совета депутатов. Но целью встречи было не только обсуждение вопросов жизнедеятельности страны и нашего региона, но и возможность услышать волнующие местных жителей вопросы.

Как отметил председатель Поречского сельисполкома М.А. Вирковский, на территории сельсовета проживает 1 049 человек. Вопросы, которыми приходится заниматься, – актуальны для многих населенных пунктов района: снос ветхих бесхозных домов, уборка аварийных деревьев, благоустройство, которое включает ремонт и покраску заборов, наведение порядка на кладбищах, озеленение территорий и так далее. Плюс работа с обращениями граждан.

– Все проблемные моменты решаются в рабочем порядке, очень многие совместно с ОАО «Труд». Помощь оказывает Пинский райисполком, выделяя средства на благоустройство, и управление по труду, занятости и социальной защите, организовывая общественные работы. К решению вопросов привлекаем депутатов сельского Совета, старост, – подчеркнул М.А. Вирковский.





Екатерина МАЙСКАЯ

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