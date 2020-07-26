ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Пинщине продолжаются встречи руководства района с местными жителями

26.07.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

На Пинщине продолжаются встречи руководства района с местными жителями
На Пинщине проходят встречи руководства района с местными жителями и представителями трудовых коллективов. Недавно такая встреча с местным активом состоялась в Поречском сельисполкоме. Провел ее председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич.

Социально-экономическое развитие района и страны в целом, а также геополитическая обстановка, борьба с COVID-19, автомобилестроение и работа основных отраслей экономики Беларуси, строительство спортивных объектов, роль профсоюзов в вопросах защиты законных прав и интересов работающих – эти и другие вопросы нашли отражение в выступлении руководителя районного Совета депутатов. Но целью встречи было не только обсуждение вопросов жизнедеятельности страны и нашего региона, но и возможность услышать волнующие местных жителей вопросы.

На Пинщине продолжаются встречи руководства района с местными жителями

Актуальные вопросы обсудили председатель Поречского сельисполкома М.А. Вирковский, директор ОАО «Труд» Н.Н. Бощук и председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич.

Как отметил председатель Поречского сельисполкома М.А. Вирковский, на территории сельсовета проживает 1 049 человек. Вопросы, которыми приходится заниматься, – актуальны для многих населенных пунктов района: снос ветхих бесхозных домов, уборка аварийных деревьев, благоустройство, которое включает ремонт и покраску заборов, наведение порядка на кладбищах, озеленение территорий и так далее. Плюс работа с обращениями граждан.

– Все проблемные моменты решаются в рабочем порядке, очень многие совместно с ОАО «Труд». Помощь оказывает Пинский райисполком, выделяя средства на благоустройство, и управление по труду, занятости и социальной защите, организовывая общественные работы. К решению вопросов привлекаем депутатов сельского Совета, старост, – подчеркнул М.А. Вирковский.


На Пинщине продолжаются встречи руководства района с местными жителями

Екатерина МАЙСКАЯ
Фото автора

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Республиканский молодёжный проект «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» сделал остановку в Пинске
В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака »
Новости дня
Новости разные
 
Первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в начале 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика