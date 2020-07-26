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На Пинщине продолжаются встречи руководства района с местными жителями
26.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Социально-экономическое развитие района и страны в целом, а также геополитическая обстановка, борьба с COVID-19, автомобилестроение и работа основных отраслей экономики Беларуси, строительство спортивных объектов, роль профсоюзов в вопросах защиты законных прав и интересов работающих – эти и другие вопросы нашли отражение в выступлении руководителя районного Совета депутатов. Но целью встречи было не только обсуждение вопросов жизнедеятельности страны и нашего региона, но и возможность услышать волнующие местных жителей вопросы.
Как отметил председатель Поречского сельисполкома М.А. Вирковский, на территории сельсовета проживает 1 049 человек. Вопросы, которыми приходится заниматься, – актуальны для многих населенных пунктов района: снос ветхих бесхозных домов, уборка аварийных деревьев, благоустройство, которое включает ремонт и покраску заборов, наведение порядка на кладбищах, озеленение территорий и так далее. Плюс работа с обращениями граждан.
Екатерина МАЙСКАЯ
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