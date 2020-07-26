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Послание к народу: законное полномочие или злоупотребление властью?

26.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Послание к народу и парламенту за неделю до голосования есть не что иное, как использование должностного положения в корыстных целях. Так расценил решение действующего главы государства доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.

Послание к народу: законное полномочие или злоупотребление властью?
Фото пресс-службы президента
3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания главы государства к народу и парламенту. На этот счет подписан соответствующий указ от 24 июля.

Как можно расценить такой финт Лукашенко?

На вопросы Беларускай праўды ответил Михаил Пастухов.

– С одной стороны, это – осуществление одного из многочисленных полномочий главы государства, а с другой стороны, это – очевидная форма предвыборной агитации, связанная с использованием должностного положения. Конечно, выступление с тщательно подготовленным посланием дает президенту и одновременно кандидату в президенты много преимуществ перед другими кандидатами. По сути, послание будет предвыборной программой Лукашенко, которая облекается в государственную программу действий. Он автоматически становится фаворитом избирательной кампании.

– Как трактует подобные действия уголовное законодательство?

-Уголовный кодекс трактует такие действия однозначно, а именно: злоупотребление властью или служебными полномочиями, что образует состав должностного преступления. В то же время президент как глава государства является фактически неподсудным лицом. Согласно действующей Конституции, он может быть смещен с должности лишь в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Причем, в установленном Конституцией порядке (ст.88).

Это свидетельствует о том, что у нас президентские выборы изначально несправедливые, потому что кандидаты в президенты не находятся в равном положении. Действующий президент может использовать всю мощь государственного потенциала, в том числе правоохранительные органы, «силовые» структуры и даже армию. С правовой точки зрения, это недопустимо. Все кандидаты должны находиться в равных условиях. И не случайно президентские выборы должны назначаться в два последних месяца каденции президента. Он как бы получает отпуск и идет в народ доказывать свое право быть еще один срок президентом. На этот период его полномочия должны передаваться уполномоченному должностному лицу. Президент становится обычным гражданином и лишается всяких преимуществ перед другими кандидатами.

К сожалению, у нас «слуги народа» становятся хозяевами страны и не хотят ни на час расставаться со своими полномочиями. При таких условиях выборы не могут быть справедливыми и честными.
 
Теги: Минск
 
 
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Послание к народу и парламенту за неделю до голосования есть не что иное, как использование должностного положения в корыстных целях. Так расценил решение...
 
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