Послание к народу: законное полномочие или злоупотребление властью?

3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания главы государства к народу и парламенту. На этот счет подписан соответствующий указ от 24 июля.





Как можно расценить такой финт Лукашенко?





Беларускай праўды ответил Михаил Пастухов. На вопросыответил





– С одной стороны, это – осуществление одного из многочисленных полномочий главы государства, а с другой стороны, это – очевидная форма предвыборной агитации, связанная с использованием должностного положения. Конечно, выступление с тщательно подготовленным посланием дает президенту и одновременно кандидату в президенты много преимуществ перед другими кандидатами. По сути, послание будет предвыборной программой Лукашенко, которая облекается в государственную программу действий. Он автоматически становится фаворитом избирательной кампании.





– Как трактует подобные действия уголовное законодательство?





-Уголовный кодекс трактует такие действия однозначно, а именно: злоупотребление властью или служебными полномочиями, что образует состав должностного преступления. В то же время президент как глава государства является фактически неподсудным лицом. Согласно действующей Конституции, он может быть смещен с должности лишь в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Причем, в установленном Конституцией порядке (ст.88).





Это свидетельствует о том, что у нас президентские выборы изначально несправедливые, потому что кандидаты в президенты не находятся в равном положении. Действующий президент может использовать всю мощь государственного потенциала, в том числе правоохранительные органы, «силовые» структуры и даже армию. С правовой точки зрения, это недопустимо. Все кандидаты должны находиться в равных условиях. И не случайно президентские выборы должны назначаться в два последних месяца каденции президента. Он как бы получает отпуск и идет в народ доказывать свое право быть еще один срок президентом. На этот период его полномочия должны передаваться уполномоченному должностному лицу. Президент становится обычным гражданином и лишается всяких преимуществ перед другими кандидатами.





К сожалению, у нас «слуги народа» становятся хозяевами страны и не хотят ни на час расставаться со своими полномочиями. При таких условиях выборы не могут быть справедливыми и честными.







