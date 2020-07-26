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День отжалели: с 2021 года в Минске обещают сократить срок планового отключения горячей воды

26.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пересмотрены сроки отключения горячего водоснабжения в период проведения испытаний тепловых сетей. Об этом в Национальном пресс-центре сообщил генеральный директор ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Озерец, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».




Согласно новым утвержденным правилам, с 2021 года максимальный срок отключения горячей воды не должен превышать 13 суток, отметил А. Озерец. В 2020-м, как и в предыдущие годы, этот показатель составляет 14 суток.

В столице фактический средний срок, на который приостанавливают подачу горячей воды, уже приблизился к новому нормативу. Как ранее сообщали в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», в течение последних 5 лет он составляет около 13 суток. Самый короткий период отключения – 5 суток, самый длительный – 14.
 
Теги: Минск
 
 
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Пересмотрены сроки отключения горячего водоснабжения в период проведения испытаний тепловых сетей. Об этом в Национальном пресс-центре сообщил генеральный...
 
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