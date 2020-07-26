В Юте упал небольшой самолет, погибли три человека

Источник материала: ОНТ

25 июля в Уэст-Джордане (штат Юта, США) небольшой самолет Piper 32 упал на жилой дом. В результате крушения погибли три человека, четверо получили травмы. Об этом в Twitter информирует полицейское управление города.

На борту воздушного судна находились шесть человек. Трое из них погибли, остальные получили травмы. В доме, на который рухнул самолет, находилась пенсионерка. Пожилую женщину госпитализировали, ее состояние оценили как тяжелое.





На месте крушения вспыхнул пожар.

Фото: Sydney Glenn, FOX 13

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