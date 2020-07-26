







Блогер и оппонент Лукашенко на выборах, сидящий сейчас в СИЗО, Сергей Тихановский внесен в базу "Миротворца" из-за своей поездки в Крым в 2017 году.





Поводом стала публикация на сайте "Наша нива", где размещены несколько крымских фотографий Тихановского, датируемых 2017 годом. Блогер той весной проводил время в компании москвича Александра Доброва и ялтинца Александра Луценко. В аккаунте перебравшегося годом позже в Крым Доброва имеется чекин от 4 марта 2017 года в аэропорту Симферополя. На следующий день экс-москвич разместил в Facebook фото с Тихановским с подписью "Без фильтра. Крым наш!!! Поездка в автобусе".