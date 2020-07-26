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Тихановский стал в Украине "нежелательной персоной"

26.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергея Тихановского обвинили в антиамериканских выпадах и поездке в Крым.



Блогер и оппонент Лукашенко на выборах, сидящий сейчас в СИЗО, Сергей Тихановский внесен в базу "Миротворца" из-за своей поездки в Крым в 2017 году. 

Поводом стала публикация на сайте "Наша нива", где размещены несколько крымских фотографий Тихановского, датируемых 2017 годом. Блогер той весной проводил время в компании москвича Александра Доброва и ялтинца Александра Луценко. В аккаунте перебравшегося годом позже в Крым Доброва имеется чекин от 4 марта 2017 года в аэропорту Симферополя. На следующий день экс-москвич разместил в Facebook фото с Тихановским с подписью  "Без фильтра. Крым наш!!! Поездка в автобусе". 
 
 
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Сергея Тихановского обвинили в антиамериканских выпадах и поездке в Крым.
 
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