Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

Источник материала: ОНТ

В Белгородской области (Россия) женщина призналась в убийстве мужа, тело которого 24 июля извлекли из бетона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

39-летняя подозреваемая жила с супругом около двадцати лет. В последнее время мужчина начал злоупотреблять алкоголем, поднимал на жену руку. В августе 2019 года, когда супруг был сильно пьян, произошла очередная ссора.

Муж уснул, и жена связала ему ноги и руки, надела полиэтиленовый пакет на голову и придавила подушкой. Когда мужчина умер, его тело было завернуто в ковер. Жена вытащила труп во двор и спрятала в выгребной яме. Позже подозреваемая вызвала бетономешалку, яму залили бетоном.

Женщина сообщала, что ее супруг якобы пропал.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram