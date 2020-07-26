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Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

26.07.2020 11:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

В Белгородской области (Россия) женщина призналась в убийстве мужа, тело которого 24 июля извлекли из бетона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

39-летняя подозреваемая жила с супругом около двадцати лет. В последнее время мужчина начал злоупотреблять алкоголем, поднимал на жену руку. В августе 2019 года, когда супруг был сильно пьян, произошла очередная ссора.

Муж уснул, и жена связала ему ноги и руки, надела полиэтиленовый пакет на голову и придавила подушкой. Когда мужчина умер, его тело было завернуто в ковер. Жена вытащила труп во двор и спрятала в выгребной яме. Позже подозреваемая вызвала бетономешалку, яму залили бетоном.

Женщина сообщала, что ее супруг якобы пропал.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

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В Белгородской области (Россия) женщина призналась в убийстве мужа, тело которого 24 июля извлекли из бетона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на...
 
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