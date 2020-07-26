«Чувство, что приехал Корж, а не Тихановская». Три женщины собрали в Бобруйске целый стадион огней

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали вам, что кандидат в президенты Светлана Тихановская сейчас ездит по городам Беларуси с агитационными пикетами и встречают ее беларусы, как настоящую рок-звезду . Как и представителей штаба Бабарико и Цепкало, с которыми объединилась Тихановская.

Вчерашняя встреча в Бобруйске – очередное тому доказательство: Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало собрали целый стадион в этом городе. А когда стемнело, люди в поддержку своего кандидата зажгли фонарики на телефонах – выглядело масштабно и впечатляюще.

Вот, что сказала Мария Колесникова на пикете в Бобруйске: «Нынешний президент говорил, что Бобруйск «был свинушник». Что «бобруйские евреи не заботились о нем». Очередные оскорбления от власти! Кем мы только ни были за эти 26 лет. Как только нас не обзывали! Мы больше не будем это терпеть. Бобруйск – прекрасный город! Говорят, что обещанного три года ждут. Три? А 26 не хотите? 26 лет у нас день сурка и пустых обещаний. Работники “Белшины” живут в страхе, ждут оптимизацию, а значит увольнений. Власть сделала из Бобруйска типичный беларуский город: люди, которые живут в страхе, убыточный завод и ледовый дворец. Только наша жизнь, это не сказка про «Снежную королеву»! Наша жизнь – это история освобождения от власти, которая держится в кресле только за счет запугивания всех вокруг».

Смотрите, как это было:

Такое чувство, что в Бобруйск приехал Корж, а не тихановская — Lielienamenya (@lielienamenya) July 25, 2020