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«Чувство, что приехал Корж, а не Тихановская». Три женщины собрали в Бобруйске целый стадион огней
Источник материала: KYKY>
Мы уже рассказывали вам, что кандидат в президенты Светлана Тихановская сейчас ездит по городам Беларуси с агитационными пикетами и
Вчерашняя встреча в Бобруйске – очередное тому доказательство: Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало собрали целый стадион в этом городе. А когда стемнело, люди в поддержку своего кандидата зажгли фонарики на телефонах – выглядело масштабно и впечатляюще.
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Мы уже рассказывали вам, что кандидат в президенты Светлана Тихановская сейчас ездит по городам Беларуси с агитационными пикетами и встречают ее беларусы, как...
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