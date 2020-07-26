38-летний швед готов перевезти семью в Милан, при этом его агент Мино Райола просит для нападающего зарплату в размере 6 млн евро в год после вычета налогов. Владельцы "Милана", в свою очередь, готовы платить Ибрагимовичу не более 4 млн за сезон, отмечает