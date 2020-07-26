Котята выпили растительное масло и устроили разнос в доме

Источник материала: ОНТ

Страшный разнос устроили два озорных котенка, которых хозяин за поведение назвал гремлинами. Всему виной оказалась миска с растительным маслом. Об этой истории рассказал на сайте Reddit пользователь под ником raccoonTowel22.

Мужчина готовил жаркое и нечаянно налил в кастрюлю слишком много масла. Так как там больше ничего не было, он вылил излишки в миску, которую оставил на столе. И вот затем полностью погрузился в процесс готовки.

Через некоторое время мужчина услышал рвотный шум со стола рядом. Оказывается, один из котят решил выпит масла. Он пил его и давился, а когда увил, что хозяин его заметил, спрыгнул со стола.

А после умываний котята стали носится по дому. Их невозможно было поймать, потому что эти маленькие монстры скольские. Мужчина пытался хотя бы вытирать маслянистые отпечатки лап, но в итоге все равно весь дом оказался покрыт маслом.

Через какое-то время озорников заперли в ванной. Скользких котят вытерли, а чуть позже помыли. К счастью, ни у кого из них не возникло проблем с пищеварением.

Фото: wallpapercave.com

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