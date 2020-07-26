Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы

По ее данным, бомба весом 250 килограммов и длиной около двух метров обнаружена в районе улицы Базилианьской варшавского района Броды.





Представитель мэрии уточнила, что эвакуированы будут около 1,5 тысячи человек из восьми прилегающих кварталов. Только после эвакуации к работе приступят саперы.