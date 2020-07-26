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Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы

26.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, сообщила представитель столичной мэрии Каролина Галецкая, передает РИА Новости.

По ее данным, бомба весом 250 килограммов и длиной около двух метров обнаружена в районе улицы Базилианьской варшавского района Броды.

Представитель мэрии уточнила, что эвакуированы будут около 1,5 тысячи человек из восьми прилегающих кварталов. Только после эвакуации к работе приступят саперы.
 
 
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Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, сообщила представитель столичной мэрии Каролина Галецкая, передает РИА...
 
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