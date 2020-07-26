В Японии создали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде

Источник материала: ОНТ

В Японии корпорация Mitsubishi Chemical разработала пластиковые пакеты, которые полностью разлагаются в морской воде. Об этом 26 июля информирует ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Пакеты по своей фактуре и на ощупь ничем не отличаются от обычных полиэтиленовых. В частности, в состав специального материала входит сахарный тростник. По данным японской корпорации, новые пакеты будут полностью разлагаться в морской воде за один год. В компании Mitsubishi Chemical уверены, что данная разработка является важным шагом в борьбе за сокращение пластикового мусора в океанах и морях. В настоящее время японцы готовятся к массовому производству таких пакетов.

С 1 июля этого года все магазины Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты. По замыслу властей эта мера должна помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов.

Фото: AP Photo/Mark Baker

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